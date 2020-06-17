В мире рекордный прирост случаев коронавируса

В мире в очередной раз зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом - за минувшие сутки выявили 142 557 заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers.



Больше всего заболевших в Бразилии - 37278 случаев, в США - 25450, в Индии - 11135.



За сутки от коронавируса умерло 6592 пациентов.



Всего в мире уже 8 266 741 случай заболевания коронавирусом, из них 4 323 358 выздоровели, 446 195 человек умерли.

