СБУ пресекла попытку продажи 50 гранат Ф-1

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт вооружений представителям уголовных кругов региона.



По предварительным данным следствия, экс-военнослужащий хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Клиентов он искал через личные связи, сообщает пресс-центр СБУ.



"В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу", - указывается в сообщении.



Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц. Также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил.

