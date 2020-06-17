Moody's повысило рейтинги Ощадбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Ощадбанка, в частности, базовую оценку кредитоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.



"16 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Ощадбанка, в частности, базовую оценку кредитоспособности до уровня "b3"; рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте до уровня "Caa1"; рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте до уровня "B3"; долгосрочный рейтинг риска контрагента в иностранной валюте до уровня "В2"; рейтинг риска контрагента по национальной шкале до уровня "A1.ua", - говорится в сообщении.



Отмечается, что долгосрочные рейтинги Ощадбанка сейчас имеют стабильный прогноз.

