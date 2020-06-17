Комитет ВР не поддержал доработанную программу действий правительства

Комитет ВР не поддержал доработанную программу действий правительства

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не принял решение рекомендовать принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал нардепам определиться по программе путем голосования, передает корреспондент УНН.

Так, за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 - против и 4 - воздержались, чего не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

Было принято решение предложить ВР определиться относительно программы путем голосования. "За" проголосовали 9 членов комитета.