Раде рекомендовали принять законопроект Зеленского о референдуме

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №3612 о народовластии, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба парламента в среду, 17 июня. "Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на своем заседании в среду, 17 июня,...

...принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект № 3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", - говорится в сообщении.



Это решение поддержали 18 из 23 присутствующих на заседании комитета депутатов.



Напомним, законопроект о народовластии президент Зеленский внес в Раду 9 июня.

