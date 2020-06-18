МВД России проверяет сообщения о готовящейся фальсификации на голосовании 1 июля

Московская полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах граждан для фальсификации на голосовании 1 июля, сообщает пресс-служба московского главка МВД.



"Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Отмечается, что будет проверена информация о возможных попытках создания поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия, поясняют в ведомстве.

