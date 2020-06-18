Нардепы от "Слуги народа" предлагают не выпускать с Украины должников за коммуналку

Нардепы от "Слуги народа" предлагают запрещать выезд за границу должникам за коммуналку, а также ограничивать их в использовании оружия или вождении автомобиля. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Раду 9 июня.



Так, проект закона №3613 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг опубликован на сайте парламента.



Депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх предлагают ввести такие же ограничения в отношении должников за коммуналку, как и за алименты.



Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.



Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.



В случае принятия законопроекта, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.



В пояснительной записке к документу указано, что, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая составила 63,1 млрд гривен.

