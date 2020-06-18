В Офисе президента назвали дату саммита Украина-ЕС

Украинские власти готовятся к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. "Он (саммит Украина-ЕС – ред.) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", – сказал чиновник.

По его словам, на саммите Украина ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.



"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", – сказал Жовква.



Замглавы ОП также отметил, что по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства по принятию соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.



"Сейчас мяч на стороне ЕС… К концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран", – подчеркнул он.



Жовква указал и важность Европейского зеленого соглашения (The European Green Deal), которое ставит амбициозную цель для государств-членов ЕС к 2050 году превратить Европу в экологический континент.



"Украина здесь не должна отставать, по крайней мере, учитывая, какие достижения у нее есть в зеленой энергетике. И в этом нам нужна помощь ЕС", – отметил он.

