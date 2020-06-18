ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.



Согласно ряду исследований, сказала она, лекарство "не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией". "Основываясь на этом анализе и обзоре ряда публикаций, исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", - заявила Анна Мария Рестрепо, добавив, что более детальная информация будет опубликована на сайте ВОЗ в ближайшее время.



"Однако хочу подчеркнуть, что это решение не представляет собой политику организации, это не рекомендация ВОЗ, - продолжила эксперт. - В ВОЗ приняты совершенно другие процедуры разработки рекомендаций. Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики".



Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В конце марта президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения коронавируса. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики.



