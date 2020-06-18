Шмыгаль инициировал проект постановления о назначение Шкарлета министром образования

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о назначении министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.



Соответствующий документ №3675 опубликован на сайте парламента в среду, 17 июня.



Назначение Шкарлета инициировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Перед тем, как вопрос будет вынесен в сессионный зал, его должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций.



Стоит отметить, что место министра образования в правительстве Шмыгаля уже три месяца остается вакантным. В марте врио главы ведомства стала Любомира Мандзий.



Напомним, в начале июня стало известно, что на должность министра образования и науки Украины предложат кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

