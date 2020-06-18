Ужесточенным критериям Кабмина по коронавирусу не соответствуют уже две трети областей Украины

Кабмин изменил методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в Украине. После этого к проблемным регионам присоединилось, как минимум, семь новых областей.



Теперь непроблемными считаются области, которые соответствуют таким критериям:



1. Загруженность коек в больницах менее 50%.



Этот показатель власть не изменила. Но с ним у регионов и нет проблем, поскольку многие больные лечатся дома.



2. Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.



В предыдущий раз, когда власть переходила к смягчению карантина, этот показатель был не менее 12 на 100 тысяч человек. То есть норму по тестированию правительство увеличило в два раза.



После изменения методологии этот показатель перестают выполнять:



Днепропетровская область,

Донецкая область,

Луганская область,

Николаевская область,

Одесская область.



3. Показатель динамики роста инфицирования - не более чем 8 случаев на 100 тысяч населения.



Ранее этот показатель был не более 12 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас его сократили на четыре случая и таким образом вновь ужесточили методологию расчета.



Теперь по нему не проходят Киевская и Харьковская области, они присоединяются к регионам, которые на 17 июня и так не соответствовали критерию инцидентности:



Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Ровенская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.



4. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 11%.



Это новый показатель, власть внедрила его сегодня.



То есть остается семь областей Украины, которые подходят под все критерии Минздрава, за исключением нового четвертого критерия, для расчета которого нет формулы:



Запорожская область,

Кировоградская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область.



