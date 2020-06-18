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- Ужесточенным критериям Кабмина по коронавирусу не соответствуют уже две трети областей Украины
Ужесточенным критериям Кабмина по коронавирусу не соответствуют уже две трети областей Украины
Кабмин изменил методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в Украине. После этого к проблемным регионам присоединилось, как минимум, семь новых областей.
Теперь непроблемными считаются области, которые соответствуют таким критериям:
1. Загруженность коек в больницах менее 50%.
Этот показатель власть не изменила. Но с ним у регионов и нет проблем, поскольку многие больные лечатся дома.
2. Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.
В предыдущий раз, когда власть переходила к смягчению карантина, этот показатель был не менее 12 на 100 тысяч человек. То есть норму по тестированию правительство увеличило в два раза.
После изменения методологии этот показатель перестают выполнять:
Днепропетровская область,
Донецкая область,
Луганская область,
Николаевская область,
Одесская область.
3. Показатель динамики роста инфицирования - не более чем 8 случаев на 100 тысяч населения.
Ранее этот показатель был не более 12 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас его сократили на четыре случая и таким образом вновь ужесточили методологию расчета.
Теперь по нему не проходят Киевская и Харьковская области, они присоединяются к регионам, которые на 17 июня и так не соответствовали критерию инцидентности:
Киев,
Винницкая область,
Волынская область,
Житомирская область,
Закарпатская область,
Ивано-Франковская область,
Ровенская область,
Черновицкая область,
Черниговская область.
4. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 11%.
Это новый показатель, власть внедрила его сегодня.
То есть остается семь областей Украины, которые подходят под все критерии Минздрава, за исключением нового четвертого критерия, для расчета которого нет формулы:
Запорожская область,
Кировоградская область,
Полтавская область,
Сумская область,
Херсонская область,
Хмельницкая область,
Черкасская область.