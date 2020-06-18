Трамп пообещал вакцину и лекарства от COVID до конца года

В США до конца этого года будут готовы лекарства и вакцина от коронавируса. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге, онлайн-трансляция которого опубликована в Twitter Белого дома.



"До конца года мы будем иметь эффективную вакцину, лекарства и терапию. Это будет фантастическим днем", - сказал Трамп.



Как известно, по последним данным в США зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения.



Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.



По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса.



Отметим, ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против коронавируса.

