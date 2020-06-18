В РФ назвали "комфортную цену" на нефть на 15 лет

В России считают комфортными для себя цены на нефть на уровне $50 за баррель, потому что слишком высокие цены снижают спрос на энергоносители. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg TV, сообщает ТАСС в среду, 17 июня.



"Слишком высокие цены тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создает избытки и формирование следующего кризиса. Поэтому нам это тоже надо учитывать, – сказал Новак. – В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 (за баррель – ред.)".



По словам Новака, его ведомство оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов пандемии коронавируса.



"Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос и в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии. Мы просто должны внимательно смотреть за этим и мониторить, и правильно прогнозировать, как будет восстанавливаться спрос. Но я оптимистично смотрю на это", – сказал он.

