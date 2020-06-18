Тарантино обвинили в расизме

Режиссера Квентина Тарантино назвали расистом. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на PA Media.



Обвинения в адрес Тарантино выдвинул сценарист исторической драмы "12 лет рабства" Джон Ридли. Причиной стало частое использование режиссером в его фильмах слова "ниггер".



Ридли отметил, что данное слово является "болезненным и приводящим в бешенство". По мнению сценариста, Тарантино в некой мере наслаждается этим словом.



По подсчетам журналистов, даное слово звучит 110 - в вестерне Джанго Освобожденный, 47 - в Омерзительной восьмерке" и 38 раз - ленте Джеки Браун. В легендарном фильме Криминальное чтиво персонажи используют фразу "склад мертвых нигеровов".



Накануне именно Ридли призвал снять с показа фильм Унесенные ветром из-за расизма.





