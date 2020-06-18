Maruv презентовала откровенный клип I Want You

Украинская певица Maruv презентовала новый откровенный клип на англоязычный трек I Want You. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.



Песню и ролик звезда записала совместно с продюсером BOOSIN. По словам Марув, трек был записан еще полтора года назад.



Звезда появляется в клипе в черном блестящем костюме с прозрачной блузкой, а также танцует в огромном бокале, как королева бурлеска.



BOOSIN предстает в образе полицейского. Одна из откровенно одетых танцовщиц сидит у него на плечах. В ролике много сексуальных движений и откровенных нарядов.





