Вышел трейлер ленты "Гнездо" с Джудом Лоу

В сети появился трейлер фильма Гнездо с Джудом Лоу и Керри Кун в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале IFC Films.



В центре сюжета ленты оказывается несчастливая супружеская пара, живущая в 1980 годах. Лоу исполняет роль финансового брокера, заставляющего всю свою семью переехать из Америки в Англию.



Главный герой пытается сгладить насилие в семье и собственный эгоизм тем, что перевез в Англию любимую лошадь супруги. Все попытки героя доказать семье и себе, что он заботится об интересах родных, заканчиваются фиаско.





