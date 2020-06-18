Если вы перенесли пневмонию, необходимо следить за рационом

Светлана Зубаилова, врач-кардиолог, терапевт, призывает переживших пневмонию в связи с коронавирусной инфекцией обратить внимание на отдельные продукты, пишет РИА "Новости". Они помогут быстрее восстановиться. В частности, для укрепления иммунитета необходимо ежедневно потреблять белок, витамины и минералы, играющие важную роль в клеточном обмене.



В рационе должно быть нежирное мясо - говядина, постная баранина, кролик, курица. Лучше обойтись без приправ и жарки, ведь не стоит перегружать желудочно-кишечный тракт после курса антибиотиков, назначаемых при пневмонии. А вот морепродукты и морская рыба, как источники йода, помогут наладить работу эндокринной системы, которая влияет и на иммунитет. Плюс, эти продукты не содержат опасных жиров и богаты белком.



Морская рыба богата витаминами А и Е, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Данные элементы гарантируют нормальную работу иммунной системы и способствуют восстановлению тканей, пострадавших от пневмонии. При этом для поддержания работы желудка и кишечника следует потреблять супы (особенно овощные), крупы (гречка, овсянка, не пропаренный рис, пшеничная и ячневая каши), зелень, фрукты и ягоды. Норма потребления воды - минимум 2 литра в день. Такой объем позволяет выводить токсины, способствует разжижению мокроты. Также полезны соки, кисели и компоты.

