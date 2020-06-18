Эксперт рассказал о правилах употребления окрошки

Окрошка - одно из самых популярных летних блюд. Но оно показано не всем, предупреждает ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян. Как передает "Говорит Москва", если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то ему стоит есть окрошку на кефире - квас противопоказан. Также стоит решительно отказываться от отдельных ингредиентов, если есть их индивидуальная непереносимость.



"Окрошка - традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но там-то как раз больше на кефире. На квасе - это чисто русская история, это тоже полезно тем, кому не противопоказано. Продукты нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, и тогда это будет безопасно.



Конечно, если у людей открытая язва желудка или есть аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то здесь могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни. Здесь, безусловно, нужно оценивать риски. Я думаю, люди, которые страдают всеми этими хроническими заболеваниями, сами знают, что они эти продукты плохо переносят. Тогда уже можно делать, если очень хочется какого-нибудь легкого летнего такого продукта, на кефире - меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то лучше редиску тоже не класть", - говорит эксперт.



Кстати, кефир легко заменить любым другим кисломолочным продутом. По словам Григорьян, все кисломолочные продукты полезны в жару. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке. Это особенно актуально для людей с гипоацидным гастритом, характеризующимся пониженной секрецией соляной кислоты в желудке.

