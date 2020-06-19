Питьевая вода - залог успешного отказа от сигарет

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, в интервью "Радио Спутник" рассказал, как проще бросить курить. По его словам, обычная вода может реально изменить ситуацию. Вода поможет вывести из тела накопленные вследствие длительного курения токсичные вещества.



"Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение - это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить. Вода также поможет справиться с головными болями. Многие жалуются на них, особенно в первые недели после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями.



Вода поможет и с точки зрения контроля веса. Здесь также очень полезна вода, потому что ее потребление ускоряет обмен веществ в организме. В этом случае необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду. Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного", - говорит Демин.

