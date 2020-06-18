Откажутся ли США от роли «мирового полицейского»?

Президент США Дональд Трамп, принимая на днях участие в церемонии выпуска курсантов Военной академии в Вест-Пойнте, выступил с речью и заявил, что «Амерка — не мировой полицейский», обязанность американской армии заключается в защите государственной безопасности страны, а не в восстановлении иностранных государств.



Всем известно, американские военные являются армией, основа которой — это главным образом находящиеся за рубежом войска: базы военно-воздушных сил США расположены в Восточной Европе, на Среднем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они сформировали огромную систему войск за рубежом. С начала и после холодной войны Америка последовательно проводила иностранные войны. Американские политики привыкли заявлять о том, что «ключевые интересы находятся под угрозой», редко обращают внимание на угрозы внутри страны. Беспокоясь о послевоенном восстановлении государств, США не интересуются экономическим восстановлением, их больше тревожит воссоздание безопасности и системы политической власти, которые необходимы для обслуживания американской гегемонии. Именно такое восстановление является ключевым содержанием военных дел и дипломатии США. Вашингтон размещает свои военные базы в разных точках мира и принудительно поддерживает порядок, выгодный США, он никогда не отказывался от подобных действий.



Речь Трампа в Военной академии была противоречивой. В первую очередь, заявление о нежелании быть «мировым полицейским» противоречит действиям США по увеличению вооружения и провоцированию повсюду военных действий. В своей речи Трамп заметил, что с целью воссоздания американской армии его администрация уже вложила более 2 триллионов долларов в покупку новых моделей кораблей, бомбардировщиков, истребителей и управляемых снарядов, а также в разработку гиперзвуковых ракет. Кроме этого, США также создали космические войска. Все это, очевидно, не свидетельствует о формировании армии исключительно оборонительного характера.



Во-вторых, заявление о нежелании быть «мировым полицейским» противоречит распространению повсюду американских ценностей. Фактически Соединенные Штаты постоянно распространяют свои ценности, после холодной войны американская армия в разных регионах мира проводит гуманитарные интервенции, «цветные революции» и гибридные войны.



В-третьих, заявление о нежелании быть «мировым полицейским» противоречит постоянному провоцированию региональных конфликтов и столкновений. Менее полугода назад органы государственной безопасности США убили главного иранского военачальника, что стало причиной напряжения обстановки в Персидском заливе. Кроме этого, Вашингтон вмешивается в дела на китайском Тайване и в ситуацию в районе Южно-Китайского моря, продвигает провокации между союзниками и партнерами, осложняя обстановку в регионе. Учитывая все эти факты, США и американской армии невозможно не быть мировым полицейским, американская гегемония и гегемонистская стратегия страны не изменятся. Статус и действия «мирового полицейского» уже давно тесно связаны с гегемонией и интересами США.



Речь Трампа имела некое другое значение, скрывала секретный план.



Не так давно Трамп мобилизовал американские войска и национальную гвардию, чтобы усмирить беспорядки внутри страны. Такое крайне редко встречалось в истории США, Трамп подвергся оппозиционному настроению внутри американской армии, а отставные генералы США выступили с публичными обвинениями. В связи с этим неспособность использовать военных исключительно для гарантии интересов национальной безопасности США не только приведет к тому, что Трамп потеряет политические баллы и поддержку перед выборами, но и станет свидетелем упадка американской политики.



Источник: Жэньминь жибао



