Как работает IP-телефония: все плюсы и минусы системы

Преимущества IP-телефонии перед традиционной проводной связью сложно сосчитать. Технология позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов, автоматизировать рутинные процессы, на которые уходит много времени и где совершается больше всего ошибок. Также цифровая телефония помогает сэкономить бюджет на содержание и оплату работы колл-центра.

Но есть ли у технологии недостатки? И что вам обязательно нужно знать? Специалисты национального мобильного оператора Киевстар помогли нам разобраться, как работает IP телефония , какие у нее есть плюсы /минусы, и главное, стоит ли к ней подключаться.

Топ-5 преимуществ IP-телефонии

Начнем с плюсов, которых у данной технологии много. Мы выделили пятерку самых важных:

Стабильно высокое качество связи. Благодаря тому, что данные передаются через цифровой канал, независимо от расстояния связь остается качественной. Задержка в сетях не превышает 300 мс. Современная инфраструктура Киевстар позволяет еще сильнее снизить этот показатель, до уровня 50-100 мс. Многоканальность. К одному номеру IP-телефонии можно подключить сразу несколько операторов для ее обслуживания. Это очень удобно для e-commerce и различных колл-центров. Мобильность. При переезде в другой офис нет необходимости обновлять номера. Плюс, если установить на смартфон специальное программное обеспечение, с его помощью можно принимать звонки в любой точке, где есть интернет. Финансовая экономия. Экономия на установке и обслуживании офисной АТС. При подключении номеров с авторизацией по логину и паролю, дополнительное оборудование не требуется. Возможность автоматизации. IP-телефонию легко интегрировать с CRM и другими IT-системами. Здесь можно собирать статистику звонков, записывать разговоры, отслеживать KPI менеджеров и т.д.

IP-телефония – это мощный современный инструмент, который обеспечит любой компании качественный рост и развитие.

Недостатки IP-телефонии

Любая технология не обходится без недостатков. Главным из них является полная зависимость от интернета. Если по каким либо причинам у вас пропала сеть – ни позвонить, ни принять звонок не получится. На этот случай эксперты рекомендуют всегда иметь запасной план выхода в сеть, например 4G-модем.

Кроме этого, во время использования IP-телефонии повышается риск взлома локальной сети через этот канал связи. Тем не менее, связь намного защищеннее от прослушки, перехвата и контроля, чем проводная.

Стоит ли подключаться к технологии?

Специалисты Киевстар однозначно советуют использовать IP-телефонию. Этот современный инструмент связи позволяет максимально автоматизировать бизнес-процессы и разгрузить сотрудников от выполнения рутинных задач.

Кроме этого, IP-телефония становится главным инструментом анализа работы компании. На основе собранной в CRM аналитики гораздо удобнее принимать управленческие решения и контролировать работу фирмы.

Удачного подключения!