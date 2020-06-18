Назарбаев заболел коронавирусом

Тестирование первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на COVID-19 дало положительный результат. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.



По его словам, повода для беспокойства нет, Назарбаев продолжает работать дистанционно и сейчас находится на самоизоляции.



Ранее коронавирусом заразились спикер казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин решили самоизолироваться.

