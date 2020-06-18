В Раде вновь не хватило голосов для поддержки программы деятельности правительства

Верховная Рада не одобрила доработанную программу деятельности Кабинета министров.



За соответствующее постановление №3330 на пленарном заседании в четверг проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



"За" доработанную Кабмином программу проголосовали 176 депутатов фракции "Слуга народа", 17 нардепов из депутатской группы "Довира", 6 - из депутатской группы "Партия "За майбутне", и 8 внефракционных.



"Против" голосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". Фракция "Батькивщина" в большинстве воздержалась от голосования.



Как сообщалось, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил её на доработку в Кабинет министров.

