Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет.



"Это документ (программа деятельности – ИФ), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал Шмыгаль журналистам после голосование за программы деятельности правительства в Верховной Раде.



Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.



Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что возможно будет необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.



"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.



Как сообщалось, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил её на доработку в Кабинет министров.



18 июня в парламенте также не хватило голосов для одобрения обновленной программы правительства.

