Венедиктова попросила перенести суд по делу Порошенко

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко могут перенести из-за смерти его отца. Об этом пишет УНН.



Отмечается, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Печерский районный суд Киева с заявлением отложить рассмотрение ходатайства в связи со смертью отца экс-гаранта.



Венедиктова обратилась с соответствующим заявлением к следственному судье 16 июня.



Печерский районный суд Киева планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

