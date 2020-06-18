Миссию МВФ ожидают в Украине в июле-августе

Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в Украину в июле-августе.



"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", - сказал он журналистам в Киеве после отчета о выполнении госбюджета за 2019 год в парламенте.



Марченко добавил, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

