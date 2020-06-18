В МОЗ озвучили сценарии ужесточения карантина

Из-за роста заболеваемости коронавируса в Украине могут начать ужесточать карантин уже с 22 июня, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в четверг, 18 июня. Накануне Кабмина продлил адаптивный карантин до 31 июля. Он привел сценарии усиления ограничений, рассматриваемые Минздравом.



"График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - сказал Ляшко.



При этом в Минздраве допускают, что лето может пройти без карантина.



"Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - сказал Ляшко.



В то же время, по его словам, Украина продолжает находиться на определенном плато.



"Украина находится на определенном плато. Мы все сознательно принимали решение, смягчая карантин, сдерживать случаи коронавирусной болезни не имея тенденции к снижению. Мы понимали, что во время смягчения будет происходить стабильная регистрация случаев от 300 до 500. Сейчас мы видим за последнюю неделю рост до 800 в сутки. Это ряд факторов, на которые мы хотим повлиять. Один из этих факторов - не создание условий для соблюдения санитарных норм людьми в транспорте, общественных зданиях и других учреждениях", - сказал Ляшко.



Он отметил, что начата проверка соблюдения всех карантинных мероприятий.

