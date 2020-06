Трамп обозвал Болтона обиженным скучным дураком

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мемуары его экс-подчиненного помощника по нацбезопасности Джона Болтона состоят из лжи и выдуманных историй, а их автор хотел только одного - устроить войну. Об этом он написал в своем Twitter.



"Книга этого ненормального Джона Болтона "чрезвычайно скучна" и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал американский президент.



В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).



Ее полная публикация ожидается 23 июня.



В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США.



Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.



Трамп назначил Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.