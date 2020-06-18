К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав
В Украине к переходу к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и еще 10 областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Черновицкая область не проходит сразу по двум пунктам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
Киев - 13,92;
Винницкая область - 21,18;
Волынская область - 33,36;
Житомирская область - 13,42;
Закарпатская область - 32,78;
Ивано-Франковская область - 17,84;
Львовская область - 39,19;
Ровенская область - 34,44;
Тернопольская область - 18,59;
Харьковская область - 12,53;
Черновицкая область - 37,95.
В Черновицкой области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,37%.
Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
загруженность мест в больницах менее 50%;
проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.