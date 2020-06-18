Количество госпитализаций в Украине пациентов с COVID-19 значительно растет - Ляшко

В Украине наблюдается значительный рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



"Мы мониторим загруженность коек, у нас динамика от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. – это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных. На за последние дни значительно растет количество госпитализированных – раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня мы зафиксировали 190. Ежедневно на аппаратах ИВЛ пребывает около 90 больных. У нас в больницах первой волны стоят около 2 тыс. аппаратов ИВЛ", - сказал он.



"В середине мая количество госпитализаций у нас сокращалось и была надежда, что агрессивность вируса сокращается. Но после четвертого этапа ослабления у нас наблюдается динамика роста госпитализаций, а каждый из 30 больных – умирает", – подчеркнул главсанврач.



Ляшко также отметил, что министерство совместно с Институтом микробиологии НАН разрабатывает политест-систему гриппа и гриппоподобных заболеваний, которая будет использована в дальнейшем эпидсезоне/2020-2021 для отслеживания процентного соотношения циркуляции коронавируса в общей циркуляции вирусов.

