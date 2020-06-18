Польская авиакомпания LOT с 1 июля возобновляет рейсы в Киев

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT с 1 июля возобновляет международные рейсы, среди которых - рейсы в Киев.



Как сообщается на сайте компании, в частности, рейсы будут выполняться в международный аэропорт "Борисполь".



Кроме того, с 1 июля LOT возобновляет рейсы в Прагу (Чехия), Дюссельдорф, Берлин (оба - Германия), Вильнюс (Литва) Будапешт (Венгрия), Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Тбилиси (Грузия), Осло (Норвегия), Барселону (Испания), Сплит, Дубровник, Задар (все - Хорватия), Подгорицу (Черногория), Корфу, Ханью ( оба - Греция), Варну (Болгария).

