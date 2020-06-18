На Закарпатье младенца назвали Зеленский

Родители в Закарпатской области назвали своего сына Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Минюста в четверг, 18 июня.



Самыми популярными именами, которыми называли мальчиков, стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав; женские - Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.



"Стоит отметить, что родители также оказывали предпочтение необычным именам. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.



В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных.

