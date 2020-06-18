В Харькове суд снова отменил возвращение проспекту имени маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд уже второй раз признал незаконным и отменил решение горсовета о возвращении имени маршала Жукова проспекту Петра Григоренко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решение суда.



Указано, что в суд с требованием признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26 февраля 2020 года №2075/20 обратилась областная организация ВО Свобода. Судья Андрей Слиденко постановил, что иск должен быть удовлетворен. Теперь Харьковский горсовет может подать апелляцию.



Напомним, проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко еще в 2016 году в рамках выполнения закона о декомунизации. Но 19 июня 2019 года горсовет принял решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.



Позже Украинский институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова.