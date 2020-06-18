Суд начал заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, которого подозревают в деле о незаконном назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко.

Напомним, к Печерскому райсуду, где сегодня должны избирать меру пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко, привезли 4 автобуса силовиков и строят баррикады вдоль дороги.

Как сообщалось, Генпрокурор Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Порошенко из-за смерти его отца.

Печерский районный суд столицы планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении в отношении пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко явится на судебное заседании по рассмотрению ходатайства о применении к нему меры пресечения 18 июня, несмотря на похороны отца, о смерти которого стало известно на днях.

Позже представитель Порошенко Святослав Цеголко указал, что похороны отца Порошенко перенесли из-за суда.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.