Суд начал заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, которого подозревают в деле о незаконном назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, передает корреспондент УНН.



Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко.



Напомним, к Печерскому райсуду, где сегодня должны избирать меру пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко, привезли 4 автобуса силовиков и строят баррикады вдоль дороги.



Как сообщалось, Генпрокурор Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Порошенко из-за смерти его отца.



Печерский районный суд столицы планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.



Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении в отношении пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.



Адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко явится на судебное заседании по рассмотрению ходатайства о применении к нему меры пресечения 18 июня, несмотря на похороны отца, о смерти которого стало известно на днях.



Позже представитель Порошенко Святослав Цеголко указал, что похороны отца Порошенко перенесли из-за суда.



Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

