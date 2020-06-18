Украинцев ждет массовое ИФА-тестирование на коронавирус - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины проведет массовое тестирование украинцев на коронавирус COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование). Об этом на брифинге 18 июня сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.



По словам Ляшко, в официальную статистику заболевших в Украине не попадают те, кто болеет бессимптомно или лечится дома. Таким образом, реальное количество инфицированных COVID-19 может быть выше 34 тысяч человек, достигая цифры в 132 тысячи.



"В среднем выявляется 30% случаев коронавирусной болезни, все остальные случаи проходят бессимптомно, либо люди не обращаются за медицинской помощью с легкими симптомами. Это происходит во всех странах. Украина не исключение", - уточнил он и добавил, что в Китае в среднем в период вспышки выявляли 31% случаев коронавируса.



Украина же в мае "доходила" до 40 и почти до 45% выявления от модельного количества случаев, отметил Лашко.



"В среднем мы можем сегодня говорить об их модели, и по нашей информации, в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тысячи человек. Эти данные не являются подтвержденными – это модельная ситуация. Чтобы подтвердить эти данные, мы начинаем исследование ИФА", - анонсировал главный санврач.



Исследование будет проводиться на территории всей страны, особенно в городах, пострадавших от вспышек.

