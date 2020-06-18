Сторонники Порошенко пришли под Офис президента

Сторонники экс-президента Петра Порошенко после акции под Печерским судом Киева пришли к Офису президента.



Как сообщалось, суд решил не избирать Порошенко меру пресечения сегодня, а перенес заседание на 1 июля.



При этом Генпрокуратура изменила ходатайство и просит его не арестовать, а отпустить под личное обязательство, посколько Порошенко как нардеп должен работать в парламенте.



Напомним, на Порошенко на прошлой неделе вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки. По заявлению ГПУ, Порошенко в 2018 году надавил на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божка, чтобы тот выполнил преступный приказ и превысил полномочия при назначении Семочко.



Официальным языком подозрение выглядит так: “По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

