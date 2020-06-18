Население Украины сократилось - Госстат

По состоянию на 1 мая 2020 года численность населения в Украине составляет почти 42 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.



“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 47 живорожденных”, — говорится в сообщении.



Напомним, по информации Госстата, в Украине есть большая политическая воля удешевить проведение переписи населения, без потери качества, и идет поиск этого баланса. Также в Госстате создано соответствующее подразделение, которое занимается подготовкой к проведению переписи по реестрам.

