Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме Спенсер. Об этом 17 июня сообщило издание Deadline.



Отмечается, что действия фильма развернутся вокруг тех дней, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом.



Режиссером фильма будет чилиец Пабло Ларраин, а в главную роль исполнит Стюарт.



Старт работы над картиной запланирован на начало 2021 года.



Напомним, принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже.





