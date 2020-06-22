Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме Спенсер. Об этом 17 июня сообщило издание Deadline.

Отмечается, что действия фильма развернутся вокруг тех дней, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом.

Режиссером фильма будет чилиец Пабло Ларраин, а в главную роль исполнит Стюарт.

Старт работы над картиной запланирован на начало 2021 года.

Напомним, принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже.