Витамин D определяет шансы пережить COVID-19

Национальный институт здравоохранения и передового опыта Великобритании, сообщает The Daily Mail, рассматривает возможность применения витамина D как дешевого и эффективного средства против коронавируса. Известно, что люди с коронавирусом имеют гораздо больше шансов умереть, если им не хватает витамина D.



В целом, согласно статистике, в европейских странах с более низким уровнем витамина D среди населения больше пострадавших от COVID-19. Эксперты опасаются, что самоизоляция привела к еще большему снижению уровня витамина. Также некоторые этнические группы рискуют больше остальных, потому что их кожа меньше вырабатывает витамина в ответ на воздействие солнечного света. И пожилые люди также находятся в опасности, потому что организм с возрастом начинает менее эффективно производить витамин D.



Кстати, Университет Королевы Марии сейчас изучает, как определенные факторы образа жизни, включая уровень витамина D, влияют на восприимчивость к вирусу. Было доказано, что витамин защищает от острых респираторных инфекций, а COVID-19 наиболее серьезно поражает пожилых людей, группу с наибольшим дефицитом витамина D.



Также одно исследование показало, что у людей с низким уровнем витамина D уровень смертности составил 98,9%. Тем не менее, этот показатель снизился до 4,1% для пациентов без дефицита витамина. Но медики предупреждают: большие дозы витамина могут быть опасными - все, что превышает 100 микрограммов, следует принимать только под наблюдением врача.

