ГБР расследует дело о разжигании межнациональной розни при создании ПЦУ

В Государственном бюро расследований заявляют, что расследуют фактовое дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

"6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия направленные на разжигание межнациональной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится", - сообщили в ГБР агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



Ранее в четверг подследственный Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения "Православной церковью Украины" томоса об автокефалии.



"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко перед заседанием Печерского райсуда Киева, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении замглавы СВР.

