Зеленский озвучил условия для отставки Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал фракции "Слуга народа" два условия, при которых возможно решение вопроса об отставке министра МВД Арсена Авакова.



Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в парламенте, передает "Радио Свобода".



"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", — отметила Кравчук.



Напомним, ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил, что глава МВД не держится на свой пост.



"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать Министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — сообщил он.



Напомним, в начале июня нардепы зарегистрировали в Раде постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел. Его инициировали депутаты "Голоса", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".



Затем профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. По словам председателя комитета ВРУ по правоохранительной деятельности, нардепа Дениса Монастырского, рассмотреть постановление об отставке министра получится не ранее 1 июля.



