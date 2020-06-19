Рада приняла закон об ограничении открытия дел о банкротстве должников в период карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3322 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, который, в частности, устанавливает на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.



За соответствующий документ проголосовали 307 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Согласно законопроекту, действие ограничения на открытие дел о банкротстве должников в период карантина может быть распространено на долги, возникшие с 1 февраля 2020 года.



"С целью предотвращения волны банкротств, которая может наступить вследствие затяжных противоэпидемических и карантинных мероприятий и падения экономической активности предприятий, уже сегодня необходимо стратегически обдумывать пути преодоления кризисных моментов, учитывать специфику процедур банкротства и принимать превентивные меры, создавая соответствующие законодательные механизмы", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Закон также устанавливает, что комитет кредиторов и обеспеченный кредитор могут приостановить проведение аукционов по продаже имущества должника, отмечается в документе.



Авторами законопроекта выступили Сергей Тарута (партия "Батькивщина"), Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан (оба – фракция "Слуга народа") и Ярослав Рущишин (фракция "Голос").

