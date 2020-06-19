«Фельдман Экопарк» контрабандой завозит в Украину экзотических животных

В то время, когда цивилизованные страны добровольно отказываются от любых форм насилия над животными, Украина продолжает оставаться постсоветским заповедником варварства и анти-гуманного отношения к беззащитным братьям нашим меньшим. Кроме цирков и традиционных городских зоопарков, в нашей стране до сих пор существуют «зооуголки» при ресторанах, а также частные зверинцы, где состоятельные люди содержат и выставляют на всеобщее обозрение свои «живые игрушки». В Харькове такой «достопримечательностью» является частный зверинец нардепа-олигарха Александра Фельдмана. Среди харьковчан давно уже существует мнение, что к животным у Фельдмана относятся гораздо лучше, чем к сотрудникам «АВЭКа» и предпринимателям рынка «Барабашово», но так ли это на самом деле?...



Согласно информации официального сайта «Фельдман-Экопарк», видовое разнообразие животных уже расширилось до 300 видов. Значительное число питомцев – редкие и исчезающие, занесенные в Красную книгу. Здесь и не встречающиеся в естественной среде Украины: пумы, леопарды, львы, тигры, ягуары, гиены, десятки видов экзотических птиц и рептилий. Общее количество животных – более 2 тысяч.



Возможно, харьковский олигарх, действительно, любит животных больше чем людей, но… По словам бывших сотрудников «Экопарка Фельдмана» реальная жизнь животных в экопарке очень отличается от того, что видят харьковчане на поверхности. 99,9% редких животных попадает к этому «зоофилу» целиком нелегально, прямо из рук иностранных браконьеров и контрабандистов. Никаких сопроводительных документов, справок и разрешений со стороны национальных органов санитарного контроля, такие животные не имеют. Благо, что депутатская неприкосновенность и финансовые возможности А.Фельдмана позволяют решать вопросы быстро, тихо и на месте. Стоимость редкой породы представителя кошачьих, таких как пума или гепард на «черном рынке» достигает 30-50 000 дол. за экземпляр. Никакие налоги с приобретения и ввоза этих «предметов роскоши» не платятся. Многие из привозимых животных, по нескольку дней, а то и недель, томятся на таможне в тесных клетках, без надлежащего питания и медицинской помощи, как результат, около 20% «приобретений» долгую дорогу и сопутствующий ей стресс не переносят и погибают.



Поскольку деньги на содержание зверинца дает олигарх лично, в наличной форме и на свое усмотрение (в декларации нардепа об этом вообще ничего не сказано), то остается только догадываться, что будет со всеми этими питомцами, если единственный спонсор окончательно обанкротится, проиграет на выборах, потеряет интерес к своему хобби или если харьковчане перестанут посещать этот зверинец после того, как обновленный городской зоопарк откроет свои двери бесплатно для всех желающих.



Причем, банкротство в этом списке - очень даже не иллюзорная перспектива. Только государственным и коммерческим банкам структуры Фельдмана на сегодняшний день должны около 140 млн. грн. не считая около 100 млн. личных заимствований в наличной форме «под расписку». Фельдман, судя по всему, прекрасно понимает шаткость своего нынешнего положения и пытается то ли перевести в другой регион, то ли под благовидным предлогом прикрыть этот чересчур затратный проект. Не исключено, что на месте харьковского зверинца уже в ближайшем будущем появится очередной милый сердцу владельца базар или элитный коттеджный городок с названием «Экопарк».



Только за последний год были подписаны меморандумы с рядом глав обладминистраций о создании аналогичных парков в других регионах Украины. Новые губернаторы, со свойственной для Зе-команды простотой, похоже, верят что Фельдман, несмотря на многомилионные долги, вложит в эти проекты какие-то личные средства. Особо впечатлительные даже готовы предоставить в аренду за бесценок крупные земельные участки и даже дать льготы по уплате налогов (что в принципе, нереально и сомнительно со всех точек зрения). Осознают ли «губернаторы Зеленского», что открыв в своих областях подобные «зоо-оффшоры», они станут не только соучастниками аферы с собственностью местных общин, но и подельниками в международной контрабанде животных, нарушителями природоохранных законов, не говоря уже о грубом игнорировании принципов гуманного отношения к беззащитным животным?…





