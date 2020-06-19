Помпео: Китай подтвердил свои обязательства по первой фазе торговой сделки с США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время встречи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.



"В ходе встречи Ян Цзечи подтвердил приверженность и выполнение всех обязательств по первой фазе торговой сделки между нашими странами", - говорится в сообщении, которое Помпео разместил в четверг на своей странице в Twitter. Других подробностей он не привел. Запись дополнена лишь двумя фотографиями с переговоров, на которых запечатлены улыбающиеся собеседники.



В Госдепартаменте 17 июня сообщили, что на консультациях Помпео "подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и предотвращения будущих вспышек". Он также указал на важность взаимности в торговле, вопросах безопасности и дипломатии.



Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

