Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию.



"Негативно. Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадал в ходе Второй мировой войны", — ответил Путин на вопрос, как слова Зеленского могут сказаться на отношениях c Украиной, в эфире телеканала "Россия 1".



Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

