УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко можно завести не одно, а 50 уголовных дел за нарушение законов Украины во время создания ПЦУ, заявил глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов. Ранее в четверг стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело...

... "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", об этом сообщил сам бывший украинский лидер на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.



"Этот собор ("объединительный собор" украинских "церквей" прошел в Киеве в 2018 году, по его результатам создали так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) – ред.) провели на чистом "беспределе". Даже Филарет (раскольник, "почетный патриарх" ПЦУ) потом назвал этот собор аферой. Там можно не одно, а 50 уголовных дел открывать, потому что конституция и законы Украины были нарушены", - сказал Анисимов.



Он обратил внимание на то, что по законам Украины, государству запрещено вмешиваться во внутренние дела Церкви.



"Никто не дает президенту права организовывать религиозные организации, Церкви, подписывать соглашения от лица Церкви, рассчитываться с чужим государством собственностью Украинской православной церкви. Порошенко же собирался некоторые монастыри и храмы отдать (Константинопольскому патриархату – ред.). "Собором" тоже руководил президент Порошенко, тут же, рядом был председатель Службы безопасности Украины", - подытожил представитель Украинской православной церкви.



В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью от него зависимой. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

