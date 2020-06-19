Падение экономики остановилось – Минфин

В июне остановилось падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ в четверг, 18 июня.



"Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Уже есть факторы, которые об этом свидетельствуют", – заявил Марченко.



Среди таких факторов он указал увеличение потребления электрической энергии, рост зарегистрированных новых субъектов предпринимательской деятельности и прекращение роста безработицы.



"У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", – отметил Марченко.



Министр также заверил, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.



Ранее Нацбанк ухудшил прогноз по падению экономики Украины в 2020 году – с 5% до 6-7%. При этом по данным Госстата, ВВП за первые три месяца нынешнего года сократился на 1,5%.



Также сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2%. Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

