SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.