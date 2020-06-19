Путин: сторонники пересмотра Второй мировой подрывают основы всей послевоенной Европы

Сторонники пересмотра обстоятельств начала Второй мировой войны подрывают основы всего устройства нынешней Европы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля будет выложена версия на русском языке.



"К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию", - пишет российский лидер, комментируя шаги отдельных европейских политиков. Путин поясняет, что имеет в виду принятую Европарламентом 19 сентября минувшего года резолюцию, авторы и сторонники которой фактически пытаются поставить знак равенства между СССР и нацистской Германией.



"Те, кто намеренно ставит этот [послевоенный] консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы", - указал президент России.



Как отметил Путин, современная система международных отношений - один из самых важных итогов Второй мировой войны, и на нынешних лидерах лежит задача гарантировать, что она будет сохранена и улучшена. "Создание современной системы международный отношений - один из наиболее важных итогов Второй мировой войны", - говорится в статье. "Наша задача всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, - гарантировать, что эта система будет сохранена и улучшена", - считает Путин.

