Психозы недели. Театр абсурда
Была у нас когда-то рубрика «Психозы недели». Пора ее возвращать. Народ явно соскучился по зрелищам, засиделся в карантине, а новый состав «95-го Квартала» с пародией на Зеленского «не зашел». Поэтому КВН выплеснулся на улицы. И тут же выросла заболеваемость коронавирусом. МОЗ в отчаянии. Президент в самоизоляции из-за жены. Мечта заболеть почти исполнилась. В Одессе об этом говорят: «Вова, не гневи Бога. У тебя же все есть. Зачем тебе COVID?».
Позабавил меня министр здравоохранения Максим Степанов, который в эфире программы “Право на власть” 18 июня заявил, что эпидемия коронавируса распространяется стремительными темпами, потому что “простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина”.
“Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавируса", – сказал Степанов.
Ладно, пляжи Одессы. А посмотреть, что происходит на улицах Киева, Степанов не хочет? С 6 мая в девяти городах Украины акции в поддержку Стерненко. 11 и 12 июня у здания СБУ, где Стерненко вручили подозрение, и на первом суде, который избирал меру пресечения?! Опять же плотная толпа, большей частью без масок, а иначе как кричать и ругаться?
А за три дня до выступления министра, 15 июня, под Шевченковским районным судом Киева, где избирали меру пресечения “патриоту-неубийце” Сергею Стерненко? Какая там была толпа и свалка. И никто не соблюдал дистанцию. Маски слетали во время потасовок активистов с полицией, полиции с журналистами и националистов с корреспондентами «Шарий.net».
И во главе этого всего – бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с большой группой поддержки из числа своих заместителей и директоров департаментов. Пришли доказывать в суде, что раненный в сердце человек может еще час бодро побегать, не замечая травмы, до полной потери крови. Интересно, а вспоротый живот при этом не мешает?
Я не эксперт по “одесской поножовщине имени Стерненко”, но верю профессионалу. Бывший начальник полиции Одессы, который до этого много лет работал в уголовном розыске, в том числе и на Киевщине, Дмитрий Головин в 2018 году высказал свою версию – на мой взгляд, самую правдоподобную. Что это были внутренние разборки между членами “Правого сектора”. В частности, между Стерненко и его оппонентом по кличке “Галстук”.
Подраться подрались, “Вова, выходи!” поорали всласть. Естественно, без результатов – никто не вышел. Единственный человек в Украине, усердно соблюдающий карантин, это президент страны. Похоже, что он сильно устал. А внимательные избиратели отдохнуть не дают, как показала ситуация с Оманом. Единственный повод для передышки – COVID
“Почему я так считаю? Потому что мы прослеживаем определенные связи двух нападавших в городе Черноморске, а также в одесском СИЗО, где на сегодня находится главный оппонент гражданина Стерненко, гражданин Эдик Панченко по кличке «Галстук» (когда он был в «ПС», все время в галстуке ходил).
Будучи главой «Правого сектора» в Одессе, Стерненко сделал все, чтобы Панченко оттуда исключили. Далее, когда Стерненко находился в СИЗО, в отношении него были предприняты Панченко определенные действия, которые мне бы сейчас не хотелось конкретизировать.
В данный момент Панченко проходит в подозрении на убийство, и Стерненко ходил на все его суды, «качал», чтобы была бы максимальная мера пресечения. По оперативной информации, Панченко решил ему это припомнить…
Более того, что касается второго покушения на Стерненко – от первого мая – там тоже прослеживается связь с местным СИЗО. То есть предварительно пазл складывается”, – рассказывал Головин.
Но такая версия неинтересна электорату, потому что разборки между двумя националистами не дают повода для протестов. А протестовать хотелось. И другого консолидирующего повода для “противников отхода от реформ” не нашлось.
«Вторая часть Марлезонского балета» – акция сторонников и противники Шария под Офисом президента – показалась мне слишком отрежиссированной и отрепетированной.
Не знаю, сколько стоят услуги «Демократического топора» и «Движения ветеранов Украины», чтобы подраться с “шариевцами”, которые вышли типа на защиту журналистов, и дополнительный перфоманс с чудаками, одетыми в медицинские халаты с надписями «Психиатрическая помощь: лечим Шизария», но все это напоминает состязание команд в КВН.
Подраться подрались, “Вова, выходи!” поорали всласть. Естественно, без результатов – никто не вышел. Единственный человек в Украине, усердно соблюдающий карантин, это президент страны. Похоже, что он сильно устал. А внимательные избиратели отдохнуть не дают, как показала ситуация с Оманом. Единственный повод для передышки – COVID.
Не знаю, как вас, а меня насторожила идея Владимира Зеленского, о которой он поведал в интервью, заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям «что это страшно»: «Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу". И дальше не менее тревожная фраза насчет семьи: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы". Не пора ли позвать психотерапевта?
Знаете, у Салтыкова-Щедрина есть басня “Медведь на воеводстве”. Там от Медведя ждали больших злодеяний, а он чижика съел. Я так понимаю, никто не ответит, например, за полномасштабную военную операцию без законодательного обеспечения с применением авиации и артиллерии на Донбассе на той стадии, когда еще можно было ограничиться полицейской операций и переговорами
На фоне этих откровений болезнь первой леди (желаем ей скорейшего выздоровления!) выглядит из серии “за что боролись, на то и напоролись”. Дескать, будьте осторожны со своими желаниями, могут сбыться. Но, добавим, не всегда в такой форме, как хотелось бы...
В общем, ситуация понятна. Президент изолировался и вышел из изоляции только в скайп ради видеоконференции лидеров стран – членов программы “Восточное партнерство”, где заявил, что Украина, требует полноправного членства в ЕС.
Да, полноправное членство в ЕС – это наше все. Но для начала надо посадить лидера “ЕС” (партии) Петра Порошенко. Он как раз евроинтеграцию затеял, безвиз получил, томос внедрил. В разведку не того перца назначил. За это и посадим. Государственный преступник. Европа будет в восторге. И не только Европа – сам Порошенко в восторге. Если бы не его известная экономность, мог бы заплатить за пиар своим преследователям.
Знаете, у Салтыкова-Щедрина есть басня “Медведь на воеводстве”. Там от Медведя ждали больших злодеяний, а он чижика съел. Я так понимаю, никто не ответит, например, за полномасштабную военную операцию без законодательного обеспечения с применением авиации и артиллерии на Донбассе на той стадии, когда еще можно было ограничиться полицейской операций и переговорами. За преследования журналистов и активистов по притянутым за уши статьям об измене родине.
Это недоказуемо? Или просто не пытаются искать доказательства? Ищут “чижиков”? Или идут по самому простому пути в процессуальном плане? Посадили же Юлию Тимошенко за действующий контракт с Россией по газу, который 10 лет выполнялся и сейчас продлен? Почему бы не напугать Порошенко угрозой посадки за давление на бывшего главу разведки, который сейчас спокойной работает замминистра иностранных дел? И весь этот абсурд наблюдает Европа.
А тут еще и свергнутого президента Виктора Януковича снова вызывают на допрос в Управление по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими (!). Рано начали писать повестки – срок политического убежища, предоставленного бывшему президенту Украины Россией, истекает 26 октября 2020 года. Вот на октябрь или ноябрь можете вызывать. А пока – это еще один из цирковых номеров нашего политического театра абсурда.
Ну, а депутаты “Слуги народа” тоже не могут стоять в стороне от всенародного помешательства. Они зарубили не только программу правительств, но и просьбу певца Святослава Вакарчука о сложении мандата. И вообще выглядят злобными и голодными. В Одессе на этот счет есть своя версия. Мол, из-за коронавирусного ажиотажа депутатам ограничили “премии”, вот они и забастовали. Ну что ж, в каждой шутке только доля шутки, остальное, как известно, правда.