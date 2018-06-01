Психозы недели. Театр абсурда

Была у нас когда-то рубрика «Психозы недели». Пора ее возвращать. Народ явно соскучился по зрелищам, засиделся в карантине, а новый состав «95-го Квартала» с пародией на Зеленского «не зашел». Поэтому КВН выплеснулся на улицы. И тут же выросла заболеваемость коронавирусом. МОЗ в отчаянии. Президент в самоизоляции из-за жены. Мечта заболеть почти исполнилась. В Одессе об этом говорят: «Вова, не гневи Бога. У тебя же все есть. Зачем тебе COVID?».



Позабавил меня министр здравоохранения Максим Степанов, который в эфире программы “Право на власть” 18 июня заявил, что эпидемия коронавируса распространяется стремительными темпами, потому что “простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина”.



“Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавируса", – сказал Степанов.



Ладно, пляжи Одессы. А посмотреть, что происходит на улицах Киева, Степанов не хочет? С 6 мая в девяти городах Украины акции в поддержку Стерненко. 11 и 12 июня у здания СБУ, где Стерненко вручили подозрение, и на первом суде, который избирал меру пресечения?! Опять же плотная толпа, большей частью без масок, а иначе как кричать и ругаться?



А за три дня до выступления министра, 15 июня, под Шевченковским районным судом Киева, где избирали меру пресечения “патриоту-неубийце” Сергею Стерненко? Какая там была толпа и свалка. И никто не соблюдал дистанцию. Маски слетали во время потасовок активистов с полицией, полиции с журналистами и националистов с корреспондентами «Шарий.net».



И во главе этого всего – бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с большой группой поддержки из числа своих заместителей и директоров департаментов. Пришли доказывать в суде, что раненный в сердце человек может еще час бодро побегать, не замечая травмы, до полной потери крови. Интересно, а вспоротый живот при этом не мешает?



Я не эксперт по “одесской поножовщине имени Стерненко”, но верю профессионалу. Бывший начальник полиции Одессы, который до этого много лет работал в уголовном розыске, в том числе и на Киевщине, Дмитрий Головин в 2018 году высказал свою версию – на мой взгляд, самую правдоподобную. Что это были внутренние разборки между членами “Правого сектора”. В частности, между Стерненко и его оппонентом по кличке “Галстук”.



Подраться подрались, “Вова, выходи!” поорали всласть. Естественно, без результатов – никто не вышел. Единственный человек в Украине, усердно соблюдающий карантин, это президент страны. Похоже, что он сильно устал. А внимательные избиратели отдохнуть не дают, как показала ситуация с Оманом. Единственный повод для передышки – COVID

Знаете, у Салтыкова-Щедрина есть басня “Медведь на воеводстве”. Там от Медведя ждали больших злодеяний, а он чижика съел. Я так понимаю, никто не ответит, например, за полномасштабную военную операцию без законодательного обеспечения с применением авиации и артиллерии на Донбассе на той стадии, когда еще можно было ограничиться полицейской операций и переговорами